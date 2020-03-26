26 Март 2020 2020-03-26T17:39:24+03:00

Прием заявок на участие в программе продолжится до 31 марта 2020 года

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Обучение в рамках программы «Начни свое дело» в Выксе пройдет дистанционно. Об этом сообщил источник в региональном минпроме. Напомним, программа реализуется в Выксе уже в третий раз, за это время участники предложили более 75 бизнес-идей, 23 из них стали уже реализованными социальными проектами.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проекты предполагают внедрение новых, востребованных услуг. «Рад, что получилось перевести обучение в дистанционный формат», - подчеркнул глава региона.

Прием заявок на участие в программе продолжится до 31 марта 2020 года.

Проект «Начни свое дело» - это программа развития социального предпринимательства, включающая в себя обучение, конкурс грантов и наставничество. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, подано уже более 60 заявок на участие в обучающей программе. Обучение начнется в середине апреля.

Зарегистрироваться и заполнить анкету на обучение в акселераторе «Стратегия и тактика социального бизнеса» можно здесь. Дополнительная информация представлена на сайте: cissno52.ru, ее можно запросить также по почте nsd-cissno@mail.ru или узнать по телефону: 8 (831) 435-15-24.

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ИСТОЧНИК KP.RU