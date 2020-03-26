2020-03-26T17:39:24+03:00
Общество

Обучение в рамках программы «Начни свое дело» в Выксе пройдет дистанционно

Прием заявок на участие в программе продолжится до 31 марта 2020 года
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обучение в рамках программы «Начни свое дело» в Выксе пройдет дистанционно. Об этом сообщил источник в региональном минпроме. Напомним, программа реализуется в Выксе уже в третий раз, за это время участники предложили более 75 бизнес-идей, 23 из них стали уже реализованными социальными проектами.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проекты предполагают внедрение новых, востребованных услуг. «Рад, что получилось перевести обучение в дистанционный формат», - подчеркнул глава региона.

Прием заявок на участие в программе продолжится до 31 марта 2020 года.

Проект «Начни свое дело» - это программа развития социального предпринимательства, включающая в себя обучение, конкурс грантов и наставничество. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, подано уже более 60 заявок на участие в обучающей программе. Обучение начнется в середине апреля.

Зарегистрироваться и заполнить анкету на обучение в акселераторе «Стратегия и тактика социального бизнеса» можно здесь. Дополнительная информация представлена на сайте: cissno52.ru, ее можно запросить также по почте nsd-cissno@mail.ru или узнать по телефону: 8 (831) 435-15-24.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские спортсмены запустили проект «Ни дня без спорта»
Обучение в рамках программы «Начни свое дело» в Выксе пройдет дистанционно
Дмитрий Сватковский: «Благодаря поправкам в Конституцию социальные гарантии станут приоритетом и для будущих поколений»
Владимир Чикишев: «Поправки в Конституцию должны быть, в определенной мере, шагами к сплочению нации»
В промзоне Дзержинска произошел пожар
«Сертификаты о форс-мажорах» будет выдавать Торгово-промышленная палата Нижегородской области
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» проводят онлайн-тренировки для болельщиков
В Автозаводском районе 96 домов остались без отопления
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Депутаты Заксобрания согласовали новые назначения в областном правительстве
Евгений Лебедев: «Владимир Путин убедительно доказал, что наша страна является по-настоящему социальным государством»
Подросток из Автозаводского района решил подработать на продаже наркотиков
В Нижегородской области в связи с коронавирусом открылся волонтерский центр
В Нижнем Новгороде ожидается теплая и солнечная погода
Анна Гор: «Олег Беркович неравнодушен к культуре, хорошо в ней разбирается»
Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде планируют передать области
На сайте нижегородского минкульта начал работу раздел «Онлайн-проекты»
Михаил Мурашко предупредил о вреде алкоголя и сигарет при коронавирусе
Нижегородский комитет Госохотнадзора проводит «горячую линию»
Налоговая инспекция рекомендует подавать декларации дистанционно
Жительница Балахны напала на полицейского, заступаясь за сына