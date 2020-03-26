Дмитрий Сватковский: «Благодаря поправкам в Конституцию социальные гарантии станут приоритетом и для будущих поколений»

26 Март 2020 2020-03-26T17:32:01+03:00

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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский прокомментировал поправки в Конституцию. По его словам, ключевое в поправках к Конституции – изменения, касающиеся социальной сферы.

«Это гарантия того, что МРОТ будет не менее прожиточного минимума, это обязательство государства об индексации размера пенсий не реже раза в год, индексация социальных пособий, обязательство обеспечения адресной социальной поддержки гражданам. Цель проста - повышение качества и уровня жизни. Кстати, по результатам опроса ВЦИОМ, этот блок поправок оказался одним из самых востребованных.

Конституция была написана в 1993 году, и за эти годы в жизни страны произошло много изменений. Старшее поколение помнит, что в девяностых и двухтысячных годах никаких подобных гарантий не было. Сегодня важно соответствовать вызовам в экономике, социальной политике, здравоохранении. Данные поправки дают возможность отвечать запросам общества.

Причем речь идет не только о защите интересов граждан здесь и сейчас. Это станет приоритетом и для будущих поколений, для будущих руководителей, которые будут обязаны неуклонно исполнять положения Конституции без оглядки на любые другие факторы», - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

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ИСТОЧНИК KP.RU