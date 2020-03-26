В Автозаводском районе 96 домов остались без отопления
Сегодня примерно в полдень из Автозаводского района Нижнего Новгорода поступило сообщение о нарушении подачи отопления. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
Ограничение теплоснабжения затронуло 96 многоквартирных жилых домов, в которых проживает почти 17 тысяч человек. Кроме того, отопление отключено в 9 социально значимых объектах.
На месте инцидента работают шесть человек и 4 единицы спецтехники. Ориентировочно, отопление будетвосстановлено сегодня, к 9 часам вечера.
Напоминаем, о происходящих событиях можно сообщать по «телефону доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 (831) 439-99-99.
Ранее сообщалось, что в МЧС поступила информация о карстовом провале неподалеку от села Березняки в Гагинском районе. А 24 марта спасатели принимали участие в ликвидации последствий ДТП на Сормовском шоссе - по вине водителя легковушки пассажирский автобус врезался в столб.
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ИСТОЧНИК KP.RU