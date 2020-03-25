2020-03-25T14:29:58+03:00
Общество

Налоговая инспекция рекомендует подавать декларации дистанционно

Операционные залы работают в обычном режиме
Елена ЛАЗАРЕВА
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Операционные залы налоговых инспекций Нижегородской области работают в штатном режиме. Тем не менее, налоговая служба региона рекомендует налогоплательщикам ограничить визиты в налоговые инспекции и обращаться только по неотложным вопросам. Получить услуги можно не выходя из дома с помощью электронных сервисов на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

В частности, интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» позволяет проверить и оплатить налоговую задолженность и налоговые платежи, заполнить и подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, направлять обращения в налоговые органы.

Кроме того, по всем вопросам можно обратиться по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

График работы налоговых инспекций: понедельник, среда - с 9.00 до 18.00, вторник, четверг - с 9.00 до 20.00, пятница - с 9.00 до 16.45, вторая и четвертая субботы месяца - с 10.00 до 15.00. Каждый два часа установлены десятиминутные технологические перерывы с обязательной влажной обработкой и проветриванием помещения операционного зала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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