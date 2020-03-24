«Поправки в Конституцию очень важны с точки зрения регулирования политической власти», - Андрей Лапшин

24 Март 2020 2020-03-24T15:32:30+03:00

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Ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Андрей Лапшин рассказал, какие поправки в Конституцию он считает наиболее важными:

- Поправки, прежде всего, должны закрепить социальные гарантии граждан Российской Федерации. Те гарантии, которых раньше в Конституции просто не было. Неслучайно в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал на этом основной акцент.

Не менее важный фактор с точки зрения политической составляющей - приоритет законов и норм Российской Федерации над международными. Это определяет и укрепляет суверенитет нашего государства.

Поправки очень важны и с точки зрения регулирования политической власти. К примеру, формирование состава правительства по новому принципу, когда Государственная Дума принимает самое непосредственное участие в утверждении кандидатуры не только премьер-министра, но и всех федеральных министерств, а также согласование кандидатур руководителей силовых ведомств Советом Федерации. Получается, что в процесс формирования власти будут вовлечены все органы законодательных уровней Российской Федерации. Это очень важное нововведение.

Голосовать, я считаю, нужно обязательно - для того, чтобы те изменения, которые были предложены Президентом и дополнены представителями регионов, приобрели законную силу. И то, что Владимир Владимирович Путин обозначил приоритет результатов народного, всероссийского голосования над решением Государственной Думы, я тоже считаю очень важным. Потому что это – инструмент массового вовлечения наших граждан в формирование и усовершенствование Основного закона Российской Федерации. А еще это знак доверия, которое мы должны оправдать, приняв участие в голосовании за внесение поправок.

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ИСТОЧНИК KP.RU