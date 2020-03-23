2020-03-23T17:08:46+03:00
Общество

В Борском районе заканчивается строительство новых очистных сооружений

Строительство новых очистных сооружений должно завершиться к концу сентября 2020 года
Елена ЛАЗАРЕВА
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Готовы все подземные коммуникации и фундамент будущего здания. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства.Готовы все подземные коммуникации и фундамент будущего здания. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства.
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В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» в деревне Красная Слобода городского округа Бор завершается строительство новых канализационных очистных сооружений. Работу по строительству проинспектировали специалисты областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, мощность нового коллектора - 300 кубических метров в сутки, к нему могут подключиться все жители деревни. На данный момент пользоваться услугами канализации имеют возможность менее половины жителей деревни, новый коллектор позволит полностью подключить весь населенный пункт.

По словам начальника отдела развития жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Дмитрий Парилов, сейчас подрядчик отстает от графика, но обещает нагнать в рабочем порядке. Уже смонтированы все подземные коммуникации, залит фундамент будущих очистных сооружений. Стоимость работ, согласно контракту, составляет около 110 миллионов рублей. Полностью запустить объект в эксплуатацию должны в конце сентября этого года.

Напомним, ранее губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что Нижегородская область является лидером по количеству объектов, реализуемых в рамках «Оздоровления Волги». Два проекта уже завершены, 15 – будут закончены в этом году, еще три – начаты до конца 2020 года.Еще 46 объектов водоснабжения и водоотведения находятся в стадии проектирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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