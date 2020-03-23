2020-03-23T16:38:36+03:00
Общество

"В Конституции 93-го года суверенитет России, неприкосновенность её границ даже не были прописаны", - Александр Разумовский

Главный врач и депутат ЗС прокомментировал поправки в Конституцию
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Главный врач Городской клинической больницы №13, депутат Законодательного собрания Александр Разумовский прокомментировал поправки к Конституции:

- Мне импонирует весь социальный блок. Это и закрепление конституционной нормы о приравнивании минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму. И поправки, касающиеся пенсионного обеспечения, индексации пенсий и социальных пособий. И гарантированный материнский капитал.

Особо бы хотел отметить пункт о суверенитете. Оказывается, в ныне действующей Конституции 93-го года суверенитет России, неприкосновенность её границ даже не были прописаны. Теперь все поймут, что Россия – великая держава.

И, конечно, я обязательно пойду голосовать за поправки в Конституцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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