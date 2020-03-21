Глеб Никитин: «Более 200 волонтеров и 60 инспекторов создают единую карту памятников героям ВОВ»

21 Март 2020 2020-03-21T11:20:24+03:00

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Более 200 волонтеров и 60 инспекторов создают единую карту памятников героям Великой Отечественной войны в Нижегородской области. По словам губернатора Глеба Никитина, это стало возможным благодаря работе приложения «Активисты памяти».

Губернатор подчеркивает, что инвентаризация монументов особенно актуальна в преддверии 75-летия победы над фашистской Германией.

Нужно оперативно и своевременно отработать эту важную тему, включить как можно больше людей, - добавил Глеб Никитин.

Приложение «Активисты Памяти» - это система из автоматизированных рабочих мест инспекторов и мобильного приложения для активистов. Оно помогает проводить проверку состояния памятников. Разработал эту программу победитель конкурса «Лидеры России» Владимир Туровцев, который по поручению нижегородского губернатора создал еще несколько социальных проектов: например, «Экологический инспектор» - механизм, позволяющий оперативно, силами волонтеров проверять обращения граждан по фактам нарушения экологической безопасности.

КОНКРЕТНО

Чтобы стать волонтером, достаточно скачать приложение «Активисты памяти» и пройти регистрацию. После этого каждый может подписываться на определенные задачи и после проверки размещать отчеты с фотографиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU