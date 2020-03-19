Губернатор Нижегородской области сдал кровь на типирование

19 Март 2020 2020-03-19T16:07:44+03:00

Всего в акции приняли участие более 1150 человек

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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в акции по сдаче крови на типирование. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Акция по сдаче крови, организованная фондом «Нижегородский онкологический научный центр», проходит уже в десятый раз. В ней приняли участие более 1150 человек, нижегородцев, жителей других городов области, а также муромцы.

По словам Глеба Никитина, проблема донорства ему знакома не понаслышке – он сам недавно столкнулся с этим. «Близкий человек ждал донора конкретного органа, и шансов найти его практически не было. Но получилось! Эта ситуация заставила меня переосмыслить свое отношение к донорству и понять, что моя помощь может оказаться очень нужной конкретному человеку, даже спасти ему жизнь», - рассказал глава региона и добавил, что для него важно находится в регистре потенциальных доноров костного мозга.

Глеб Никитин поблагодарил всех, кто участвует в донорских акциях. К слову, около 10% в общероссийском регистре – это именно жители Нижегородской области. Более 10 уже стали реальными донорами и спасли чьи-то жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU