2020-03-19T13:47:29+03:00
Общество

Родителям новорожденных нижегородцев подарят сувенирные ложки

В регионе стартует проект «Родившемуся в Нижегородской области»
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сувенирную ложку могут получить все малыши, родившиеся в этом году. Фото предоставлено пресс-службой областного правительстваСувенирную ложку могут получить все малыши, родившиеся в этом году. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства
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ЗАГСы Нижегородской области реализуют уникальный проект «Родившемуся в Нижегородской области». Об этом сообщает Главное управление ЗАГС Нижегородской области. Акция проводится к 800-летию Нижнего Новгорода и приурочена к Десятилетию детства, объявленному в России.

С 20 марта этого года, родители, которые придут регистрировать детей в загс, получат сувенирную ложку с надписью «С Днем Рождения» в подарок.

Сувенир могут получить все родители малышей, родившихся в этом году и зарегистрированных в Нижегородской области.

«Ложечка, подаренная малышу «на первый зубик», обещает ему долгую и счастливую жизнь. Надеемся, что памятный сувенир «Родившемуся в Нижегородской области» станет приятным подарком и для самых маленьких жителей Нижегородской области, и для их счастливых родителей!», - сказала руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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