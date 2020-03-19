Родителям новорожденных нижегородцев подарят сувенирные ложки

19 Март 2020 2020-03-19T13:47:29+03:00

Сувенирную ложку могут получить все малыши, родившиеся в этом году. Фото предоставлено пресс-службой областного правительства

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ЗАГСы Нижегородской области реализуют уникальный проект «Родившемуся в Нижегородской области». Об этом сообщает Главное управление ЗАГС Нижегородской области. Акция проводится к 800-летию Нижнего Новгорода и приурочена к Десятилетию детства, объявленному в России.

С 20 марта этого года, родители, которые придут регистрировать детей в загс, получат сувенирную ложку с надписью «С Днем Рождения» в подарок.

Сувенир могут получить все родители малышей, родившихся в этом году и зарегистрированных в Нижегородской области.

«Ложечка, подаренная малышу «на первый зубик», обещает ему долгую и счастливую жизнь. Надеемся, что памятный сувенир «Родившемуся в Нижегородской области» станет приятным подарком и для самых маленьких жителей Нижегородской области, и для их счастливых родителей!», - сказала руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

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ИСТОЧНИК KP.RU