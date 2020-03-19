В Нижегородской области на руководителя госавианадзора заведено уголовное дело
Приволжской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Управления госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО. Об этом сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.
как сообщает источник, в Управлении проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства при использовании бюджетных ассигнований. По результатам проверки выяснилось, что руководитель Управления госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО необоснованно завышал премии некоторым сотрудникам, и часть начисленных средств присваивал себе и расходовал по своему усмотрению.
Уголовное дело заведено по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения). По данной статье предусмотрено наказание как в виде штрафа, так и лишение свободы.
Расследование продолжается, его контролирует лично Приволжский транспортный прокурор.
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ИСТОЧНИК KP.RU