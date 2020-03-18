2020-03-18T17:10:37+03:00
Общество

Нижегородский боец проведет важнейший бой в Екатеринбурге

Артем Пашпорин встретится с Чемпионов Европы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородский боец Артем Пашпорин в эту субботу подерется на турнире Fair Fight XI в Екатеринбурге. В со-главном поединке вечера он встретится с местной звездой Василием Семеновым.

Артем Пашпорин уже во второй раз будет выступать в Екатеринбурге – в июле прошлого года его поединок возглавил девятый турнир Fair Fight. На первый взгляд, Василий Семенов в этом поединке выглядит более слабым соперником – у него всего 13 профессиональных поединков против 40 у соперника. Но до дебюта в профессионалах он входил в состав сборной команды России и завоевал титул Чемпиона Европы и несколько призовых мест на чемпионатах мира. Впрочем, Артем Пашпорин также имеет титул чемпиона мира, полученный в статусе профессионала. Два года Артем назад стал сильнейшим в Европе по версии WMC.

Турнир пройдет без поддержки трибун – зрителей на турнир не пустят, но прямая трансляция будет доступна в интернете, а также на телеканалах на нескольких площадках, в том числе на федеральном канале Матч! Боец и Бокс ТВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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