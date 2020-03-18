Молодая женщина погибла при пожаре в Балахне

18 Март 2020 2020-03-18T15:08:40+03:00

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Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту гибели 26-летней жительницы Балахны. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По данным источника, 17 марта в деревне Липовки Балахнинского района произошел пожар в частном доме. При тушении пожара спасатели обнаружили в доме тело молодой женщины. Дом в котором произошло возгорание – это деревянная одноэтажная постройка с печным отоплением. По предварительной информации, пожар начался именно в той комнате, где установлено печное оборудование. На момент возгорания, кроме молодой женщины, в доме никого не было.

Прибывшие на место следователи Следственного комитета признаков насильственной смерти не обнаружили. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для выяснения всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU