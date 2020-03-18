2020-03-18T11:33:48+03:00
Общество

«При организации голосования за поправки в Конституцию мы будем учитывать эпидемиологическую ситуацию», - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области рассказал о подготовке к Всенародному голосованию
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«При организации всенародного голосования о принятии поправок в Конституцию России мы в обязательном порядке будем учитывать эпидемиологическую ситуацию как в целом по стране, так и в регионе», - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что областное правительство готово к эффективной работе, но во главу угла ставится здоровье и благополучие людей. «Главное сейчас – предпринять все необходимые меры для сохранения здоровья нижегородцев, обезопасить людей от распространения коронавируса», - считает губернатор.

Подготовка к голосованию начнется оперативно и своевременно независимо от того, состоится ли оно 22 апреля или будет перенесено на другую дату.

Напомним, референдум назначен на 22 апреля, однако глава государства Владимир Путин подчеркнул, что «голосование состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране». Россияне в ходе референдума ответят на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Спасском районе
Молодая женщина погибла при пожаре в Балахне
Региональная школа инфекционистов прошла в Нижнем Новгороде
За январь 2020 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 183,3 тыс. кв. метров жилья
«Ситуация с коронавирусом – штатная», - замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов
В Нижегородской области в 2019 году ликвидировано 468 свалок
«При организации голосования за поправки в Конституцию мы будем учитывать эпидемиологическую ситуацию», - Глеб Никитин
Нижегородскую управляющую компанию обвиняют в неуплате налогов
Нижегородский Роспотребнадзор проведет «День открытых дверей для предпринимателей»
В Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и ветреная погода
160 представителей НКО стали участниками Съезда «ВМЕСТЕ!» в Нижнем Новгороде
У нижегородских таксистов за нарушения могут изъять автомобиль
Уникальные объекты декора найдены в нижегородском Литературном музее
Нижегородская область сэкономила на торгах около 3,5 миллиона рублей
Более 650 млн рублей получат города Нижегородской области на ремонт дорог после зимы
«Ситуация с товарными запасами в торговых сетях благополучная», - представитель торговой сети Алексей Сорокин
«Кадры пустых прилавков демонстрируются, чтобы создать панику», - завкафедрой ННГУ Надежда Яшина
Глеб Никитин поручил контролировать цены в магазинах Нижегородской области
Нижегородский строительный рынок «Карповский» переедет в конце лета-2020
Микрокредитную организацию из Уреня оштрафовали за «психологическое давление» на должника
Нижегородцы в составе юношеской сборной России выиграли чемпионат мира по хоккею с мячом
Нижегородцы на карантине или самоизоляции имеют право на больничный лист
Сегодня в Нижнем Новгороде будет пасмурно и тепло
Нижегородцы получили около 31000 консультаций специалистов «Поездов здоровья»
Нижегородские предприниматели получили господдержку на сумму более 2 млн рублей
5,5 тысяч транспортных средств планируется перевести на природный газ в Нижегородской области
Права дольщиков недостроенных нижегородских ЖК будут восстановлены
Более 13 миллионов рублей будет выделено Нижнему Новгороду на развитие Парка Победы