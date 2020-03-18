«При организации голосования за поправки в Конституцию мы будем учитывать эпидемиологическую ситуацию», - Глеб Никитин

18 Март 2020 2020-03-18T11:33:48+03:00

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«При организации всенародного голосования о принятии поправок в Конституцию России мы в обязательном порядке будем учитывать эпидемиологическую ситуацию как в целом по стране, так и в регионе», - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что областное правительство готово к эффективной работе, но во главу угла ставится здоровье и благополучие людей. «Главное сейчас – предпринять все необходимые меры для сохранения здоровья нижегородцев, обезопасить людей от распространения коронавируса», - считает губернатор.

Подготовка к голосованию начнется оперативно и своевременно независимо от того, состоится ли оно 22 апреля или будет перенесено на другую дату.

Напомним, референдум назначен на 22 апреля, однако глава государства Владимир Путин подчеркнул, что «голосование состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране». Россияне в ходе референдума ответят на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

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ИСТОЧНИК KP.RU