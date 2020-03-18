Нижегородскую управляющую компанию обвиняют в неуплате налогов
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области расследуется уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).Об этом сообщает пресс-служба СУ КУ РФ по нижегородской области.
По информации источника, руководство одной из домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода создало схему минимизации налоговых обязательств. Иными словами – механизм, который позволял уклоняться от уплаты налогов. В частности, спорные работы УК выполняло не самостоятельно, а силами взаимозависимых подрядных организаций. В итоге УК не уплатила в бюджет более 50 миллионов рублей.
Правоохранительные органы провели обыски в офисах компании и домах сотрудников, которые могли быть причастны к совершению преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU