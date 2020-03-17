Нижегородцы в составе юношеской сборной России выиграли чемпионат мира по хоккею с мячом

17 Март 2020 2020-03-17T10:42:49+03:00

Несмотря на недостаток времени на подготовку, россияне сумели собраться и выиграть в финале у хозяев

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В шведском Лидчёпинге завершился чемпионат мира среди юниоров. Сборная России (ребята 2003 года рождения и младше) в финале разгромила хозяев чемпионата со счетом 7:2 и стала чемпионом мира. В «золотой» сборной играли и два хоккеиста нижегородского «Старта-2» - Леонид Афанасьев и Егор Петров.

В финале нижегородцы играли в основном составе: Афанасьев – на месте бортового полузащитника, Петров – на позиции защитника. За пять матчей чемпионата на счету Леонида Афанасьева гол и две голевые передачи, Егор Петров на позиции защитника голами не отличился.

«В целом турнир прошёл быстро и энергично. Все команды были настроены на борьбу и показали хорошую игру. У нашей сборной было мало времени на подготовку, но мы сумели сыграться очень быстро. После поражения в первом матче от шведов необходимо собрались и выиграли. Огромное спасибо болельщикам!», - сказал Леонид Афанасьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU