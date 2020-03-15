Социальным предпринимателям Нижегородской области дадут льготы на аренду помещений

15 Март 2020 2020-03-15T16:06:09+03:00

Кроме того, до 31 марта ведется прием заявок на конкурс «Взгляд в будущее»

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В Нижегородской области социальные предприниматели смогут арендовать помещения по льготной ставке. Об этом со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам Глеба Никитина, в 2020 году в регионе будет продолжаться реализация программ по развитию социального предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Чтобы войти в перечень социальных предприятий и рассчитывать на расширенный объем мер поддержки, предпринимателям необходимо обратиться в Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области.

Помещения на льготной основе предоставляются предпринимателям в бизнес-инкубаторах, которые есть в Нижнем Новгороде, Заволжье, Выксе, Дзержинске, Павлове и на Бору.

Кроме того, до 31 марта идет прием заявок на конкурс «Взгляд в будущее», победители которого смогут бесплатно разместить информацию о своих в проектах на рекламных площадях города и области. В прошлом году такую возможность получили 9 социальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU