2020-03-15T10:56:09+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

День работника ЖКХ и бытового обслуживания в этом году отмечается 15 марта
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с профессиональным праздником работников ЖКХ и бытового обслуживания. Этот праздник отмечается в третье воскресенье марта и в 2020 году выпал на 15 марта.

- Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сфера вашей деятельности является максимально близкой к людям. Чистота и благоустройство на улицах и во дворах, вода, свет и тепло в квартирах – это важнейшие условия благополучия каждого человека. В любое время суток вы готовы выехать на ликвидацию аварии и часто первыми просыпаетесь, чтобы навести порядок. Результаты этой работы заметны каждому, что требует от вас очень высокой ответственности. Прошедшая зима нечасто показывала суровый характер, но мы знаем, что погодные сюрпризы возможны в любое время года. В ваших силах сделать так, чтобы негативные последствия стихии как можно меньше отражались на жизни людей!

В России сейчас реализуются национальные проекты. Некоторые из них, например, «Жилье и городская среда» напрямую касаются вашей сферы деятельности. В рамках нацпроектов в городах и селах возникают новые комфортные пространства. Но мало создать что-то новое, нужно еще и следить за тем, чтобы объект служил людям. Если спортивная площадка завалена снегом, то она будет потеряна для массового спорта на долгое время. Мне хочется поблагодарить каждого из вас, кто не просто формально подходит к своей работе, а действительно стремится сделать лучше мир вокруг себя и помочь людям!

В профессиональный праздник желаю вам здоровья и удачи! Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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