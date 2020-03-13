2020-03-13T09:07:33+03:00
Общество

Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается дождь и сильный ветер

Порывы ветра местами будут достигать 22 метров в секунду
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 6 градусов, облачно, местами - сильный дождь. В течение дня незначительно потеплеет - до +7 градусов, к ночи синоптики прогнозируют снижение температуры до +4.

Ветер юго-западный, скорость ветра 9-10 метров в секунду. Внимание! В течение всего дня прогнозируются порывы ветра до 22-24 метров в секунду! Будьте внимательны и осторожны!

В течение всего дня в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода и дождь, после полудня в регион может заглянуть солнце.

Атмосферное давление в течение дня незначительно вырастет – с 731 до 737 миллиметров ртутного столба. Влажность – 65-87%.

По прогнозам синоптиков, к завтрашнему утру температура упадет до нуля градусов, днем потеплеет до +5 градусов, дождя не ожидается. Ветер стихнет примерно к середине ночи, но порывы до 10 метров в секунду возможны в течение всего дня.

В воскресенье синоптики прогнозируют заморозки до -4 градусов, снег в течение всего дня и сильный ветер порывами до 14 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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