2020-03-12T16:08:48+03:00
Общество

Около 14,5 тысяч нижегородских первоклассников получат бесплатное горячее питание

На ремонт пищеблоков во всех школах города необходимо более 50 миллионов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Около 14,5 тысяч нижегородских первоклассников с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Сегодня заместитель мэра Нижнего Новгорода Любовь Сачкова провела проверку столовой в городской школе №45. С начала года подобные проверки прошли во всех школах города.

По словам Любови Сачковой, для приведения в порядок пищеблоков во всех городских школах необходимо выделить немногим более 50 миллионов рублей.

«Некоторые ремонтные работы будут выполнены уже в этом году при подготовке к новому учебному году, - сообщила она. – Кроме того, администрация выделила дополнительно более 80 тысяч рублей на покупку оборудования для столовых».

Напомним, бесплатным горячим питанием в Нижегородской области должны быть обеспечены все ученики начальных классов – с 1 по 4.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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