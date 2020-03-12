Около 14,5 тысяч нижегородских первоклассников получат бесплатное горячее питание
Около 14,5 тысяч нижегородских первоклассников с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
Сегодня заместитель мэра Нижнего Новгорода Любовь Сачкова провела проверку столовой в городской школе №45. С начала года подобные проверки прошли во всех школах города.
По словам Любови Сачковой, для приведения в порядок пищеблоков во всех городских школах необходимо выделить немногим более 50 миллионов рублей.
«Некоторые ремонтные работы будут выполнены уже в этом году при подготовке к новому учебному году, - сообщила она. – Кроме того, администрация выделила дополнительно более 80 тысяч рублей на покупку оборудования для столовых».
Напомним, бесплатным горячим питанием в Нижегородской области должны быть обеспечены все ученики начальных классов – с 1 по 4.
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ИСТОЧНИК KP.RU