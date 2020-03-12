2020-03-12T15:59:42+03:00
Общество

Нижегородцы могут рассказать о своем Герое войны

Проект «Памяти героев» стартовал в Нижегородской области
Елена ЛАЗАРЕВА
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С 12 марта в регионе стартует проект «Памяти героев», посвященный Героям Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Проект проходит в двух форматах. Первая форма - размещение стендов с информацией о героях Великой Отечественной войны в соцобъектах региона, школах, культурных учреждениях. Заявку на размещение стенда можно подать до 31 марта на электронную почту direktsiagodapamyati52@yandex.ru.

Второй формат проекта предполагает размещение информации на информационных ресурсах в сети интернет. Будут сняты и выложены в интернет видеоролики с описанием краткой биографии и информацией о подвиге, совершенном героем-нижегородцем в ходе Великой Отечественной войны. Кроме того, волонтеры снимут ролики о живущих в регионе ветеранах.

Каждый житель Нижегородской области может принять участие в проекте «Памяти Героев». Дляэтого нужно снять ролик о герое-фронтовике из своей семьи. Записанное видео организаторы рекомендуют размещать на своих страницах в социальных сетях с хештэгом #ПамятиГероев2020.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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