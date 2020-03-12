Депутаты нижегородского Законодательного Собрания одобрили закон о поправке к Конституции РФ

12 Март 2020 2020-03-12T14:33:41+03:00

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12 марта на внеочередном заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты одобрили закон о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Напомним, 11 марта депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли изменения в Конституцию в третьем чтении, затем документ был одобрен Советом Федерации. Кроме того, закон должны одобрить не менее двух третей законодательных собраний регионов.

Конституция дополнена новыми нормами. В их числе: Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира, недопущению вмешательства во внутренние дела государства и другие.

Также конституционно закрепляется МРОТ не ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Дети объявляются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

В заседании Законодательного собрания принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Поправки в Конституцию обеспечивают незыблемость социальной поддержки, социальных гарантий. Это и расширение мер поддержки семей с детьми, и индексацией пособий и пенсий, и адресная социальная поддержка. Изменения закрепляют принципы и ценности социального государства в Основном законе страны. В соответствии с Посланием Президента уже произошло беспрецедентное расширение мер социальной поддержки и людям важно понимать, что это не сиюминутные решения, а база для развития на десятилетия вперед», - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин отметил важность проведения работы по разъяснению поправок. «Представители партий, общественных организаций, экспертное сообщество высказывают свое мнение о необходимости внесения поправок в Конституцию и готовы отвечать на вопросы нижегородцев, объяснять значимость этих изменений. Чтобы жители региона четко понимали, за что они голосуют. Уверен, что теперь у каждого человека появится больше стимулов знать положения Конституции, опираться на них в планировании своего будущего. Хочу поблагодарить депутатов Законодательного собрания за конструктивную работу. Спасибо Владиславу Никонову, который рассказал о том, как готовились поправки в рамках рабочей группы», - отметил Глеб Никитин.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля. После этого Президент издает указ об официальном опубликовании Конституции РФ с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу. Официальное опубликование Конституции РФ с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU