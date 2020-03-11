11 Март 2020 2020-03-11T18:21:05+03:00

Незаконную свалку на Пятигорской убрали после жалобы в соцсети Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

Незаконную свалку мусора на улице Пятигорской в Нижнем Новгороде убрали после жалобы местной жительницы в социальной сети «ВКонтакте». Помойка была обнаружена неподалеку от сетевого магазина.

- Просьба обязать соответствующие органы качественно убирать придомовую территорию у дома №16 на улице Пятигорской, в двух минутах от проспекта Гагарина. Это просто мрак, мы живем на помойке, ДУК говорит, что это не их территория, местная администрация на заявку с прошлого года приехали, попилили ветки и ответили: «Ну хоть что-то». Смысла не вижу вновь обращаться. Без вышестоящих не решат вопрос, - написала Мария Цыганова в сообществе "Администрация города Нижнего Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".

Буквально через несколько часов вопрос решился – на место выехали коммунальщики и очистили территорию от мусора.

Незаконную свалку на Пятигорской убрали после жалобы в соцсетиФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU