Волонтеры прекратили поиски 35-летнего Александра Аникина, пропавшего четыре месяца назад
В начале ноября 2019 года в Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин – он ушел из дома на улице Энгельса рано утром и не вернулся. Добровольцы уточняли тогда, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Нижегородца искали больше четырех месяцев, однако никаких зацепок не было. Вечером 10 марта поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил печальную новость – Александра нашли мертвым.
- Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали поисковики.
Ранее мы сообщали, что в Нижегородской области пропала пожилая пара - 59-летняя Татьяна Лощилова и 62-летний Алексей Плаксин выехали из села Фокино в Воротынском районе 5 марта. Предположительно, они отправлялись на рыбалку. Домой пара не вернулась, и близкие забили тревогу. Татьяну и Алексея нашли вечером 9 марта - они погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU