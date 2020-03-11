Нижегородец накопил более 850 штрафов за нарушение ПДД и лишился автомобиля

11 Март 2020 2020-03-11T16:26:59+03:00

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Житель Нижнего Новгорода несколько лет нарушал правила дорожного движения, а штрафы откладывал в дальний ящик. До поры до времени – пока автомобиля не лишился.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по региону, мужчина получил 852 штрафа, но не оплатил ни одного. А сумма набежала приличная – 525 тысяч рублей. В отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов были возбуждены исполнительные производства – нарушителя несколько раз вызывали, но он отказался пойти на контакт.

Через некоторое время в отношении него был вынесен еще и исполнительный сбор – 594 тысячи рублей. Итого вместе с долгами по штрафам – более миллиона. Приставы узнали, что в собственности у нижегородца есть автомобиль Toyota Corolla, установили его местонахождение и наложили арест. Транспортное средство отправилось на хранение, и вернут его только если мужчина оплатит задолженность в течение 10 дней. Если нет – машину передадут на независимую оценку и реализуют в счет погашения долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU