2020-03-11T16:06:55+03:00
Общество

Нижегородская область выделит еще 700 миллионов рублей на капремонт больниц и поликлиник

Инициатором этой идеи стал Глеб Никитин
Юлия ИСАЕВА
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700 миллионов рублей дополнительно выделит Нижегородская область на капитальный ремонт медицинских учреждений региона. Губернатор Глеб Никитин уже внес соответствующие поправки на рассмотрение Заксобрания – работы будут проводиться в рамках программы капремонта.

Эти средства пойдут на ремонт 75 больниц и поликлиник в разных городах.

- Это как больницы в крупных городах, например, Дзержинске или Арзамасе, так и фельдшерско-акушерские пункты в деревнях и селах. Вместе с национальным проектом «Здравоохранение» и дополнительными ресурсами на развитии первичного медицинского звена это поможет значительно улучшить положение дел в сфере здравоохранения, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно новым поправкам в бюджете, более двух миллиардов рублей будут направлены на увеличение ассигнований регионального дорожного фонда за счет увеличения его доходов и остатков средств 2019 года. Еще 200 миллионов потратят на подготовку к благоустройству дворов и городских пространств Нижнего Новгорода, 63,9 миллиона – на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов и на 92 миллиона будут закуплены новые контейнеры ТКО.

Ранее мы сообщали, что министерство социальной политики Нижегородской области объявило аукцион на приобретение 40 квартир для детей-сирот на вторичном рынке жилья - на эти цели выделено порядка миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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