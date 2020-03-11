Нижегородские организации могут принять участие в конкурсе «Торговля России»

11 Март 2020 2020-03-11T15:51:42+03:00

Подать заявку можно в 11 номинациях. Фото с сайта конкурса

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Нижегородские организации торговли могут принять участие в конкурсе «Торговля России». Об этом сообщает источник в региональном минпроме.

Конкурс «Торговля России» в этом году проводится в третий раз, и в нем участвуют организации сферы торговли со всей страны. Ижегородская область на конкурсе представлена достойно.

По данным ведомства, конкурс проводится Минпромторгом РФ уже в третий раз. В нем участвуют торговые организации из всей страны.

«Нижегородцы каждый год становятся лидерами в разных номинациях, занимают призовые места. В частности, в 2018 году Большая Покровская была признана лучшей торговой улицей. А в 2019-м нижегородцы завоевали первые места сразу в четырех номинациях. Это говорит о развитии торговли – Нижегородская область по этому показателю стабильно входит в десятку лучших в стране по обороту в розничной торговле», - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К слову, за 2019 год этот показатель в регионе увеличился с 739 до 780 млрд рублей.

По итогам конкурса будут выбраны лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами в 11 номинациях. Узнать больше о конкурсе и подать заявку можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU