На приобретение квартир для нижегородских детей-сирот выделено около миллиарда рублей

11 Март 2020 2020-03-11T15:38:46+03:00

За три года очередь на получение жилья должна быть ликвидирована

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Министерство социальной политики Нижегородской области объявило аукцион на приобретение 40 квартир для детей-сирот на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Начальная максимальная цена квартиры составляет 1 900 000 рублей, площадь – не менее 30 квадратных метров. Заявки на участие принимаются до 13 марта 2020 года.

Всего в 2020 году планируется купить более 700 квартир, 163 – в областном центре и 544 в районах Нижегородской области. На покупку жилья в этом году всего будет выделен почти миллиард рублей, сообщила глава региона Глеб Никитин.

«Принято решение направить на эти цели 994 миллиона, 867 из которых – из областного бюджета», - отметил губернатор и добавил, что в прошлом году было выделено на 140 миллионов рублей меньше.

На следующий год запланирована покупка еще 807 квартир, на 2022 – 837 квартир. Таким образом, за три года очередь детей-сирот на получение жилья должна быть ликвидирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU