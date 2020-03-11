2020-03-11T15:19:07+03:00
Общество

Эпидемии гриппа и ОРВИ в Нижнем Новгороде больше нет

Учебный и воспитательный процессы частично или полностью приостановлены в 3,6% школ и детских садов
Елена КАРАЛ
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Эпидемии гриппа и ОРВИ в Нижнем Новгороде больше нет. Недельные эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышены, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора региона.

Если граждане и заболевают, то преимущественно вирусом гриппа А, соответствующим вакцинному штамму.

Роспотребнадзор продолжает приостанавливать учебный и воспитательный процесс в школах и детских садиках Нижегородской области. Это делается в случае, если ОРВИ или гриппом заболело 20% и более учащихся или воспитанников.

По состоянию на 11 марта, учебный и воспитательный процессы частично или полностью прекращены в 3,6% школ и детских садов.

В Роспотребнадзоре по-прежнему призывают родителей не отправлять своих детей в любые коллективы, если у них проявились симптомы респираторных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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