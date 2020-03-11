Нижегородская семья, победившая в конкурсе маскарадных костюмов, вернулась из Венеции

11 Март 2020 2020-03-11T14:57:39+03:00

Костюм, который помог им победить, они взяли с собой

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Семья Павловых из Автозаводского района, победившая в конкурсе маскарадных костюмов на фестивале «Горьковская елка», вернулась в Нижний Новгород. Павловы провели заграницей неделю, и за это время успели произвести фурор на карнавале на площади Сан-Марко.

«Когда мы приняли решение участвовать в фестивале, мы не знали о главном призе, у нас даже не было паспортов и виз», - рассказала Наталья. Тем не менее, после победы Павловы быстро оформили необходимые документы и уехали в Венецию. Костюм, который помог их дочери победить, они взяли с собой, чтобы принять участие в карнавале на площади Сан-Марко.

«Мы не слышали об отмене массовых мероприятий из-за коронавируса, и пришли в костюме «Нижегородская жемчужина» покорять местных жителей и туристов», - рассказала Наталья. Покорить местных жителей и туристов получилось – многие хотели сфотографироваться «с костюмом». «Я думаю, если бы, конкурс состоялся, мы бы как минимум получили приз зрительских симпатий», - поделилась нижегородка.

Также Наталья Павлова поблагодарила сотрудников детского сада № 62 – заведующую Наталью Синеву и воспитателя Ирину Далуцкую - за идею костюма и его воплощение.

Напомним, костюм «Нижегородская жемчужина», совместивший символику Нового года и Нижнего Новгорода, стал обладателем Гран-при конкурса на лучший маскарадный костюм новогоднего фестиваля «Горьковская Ёлка 2020».

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ИСТОЧНИК KP.RU