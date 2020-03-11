2020-03-11T14:37:29+03:00
Общество

На нижегородском Гребном канале планируется построить аквапарк

В состав зоны развлечений войдет горнолыжный комплекс
Елена ЛАЗАРЕВА
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На гребном канале могут построить комплекс аттракционов и аквапарк. Об этом сообщается на официальном сайте Корпорации развития Нижегородской области. Также в состав проекта войдет горнолыжный комплекс.

Стоимость проекта оценивается в 2,8 миллиарда рублей, срок окупаемости, согласно концепции развития – 11-13 лет.

Все отдельные сооружения и строения должны образовать единый всесезонный спортивно-развлекательный комплекс. Инвестор, готовый вложить деньги в проект, пока не найден.

Напомним, стоимость «Волганариума» на Бору оценивают в 11 миллиардов рублей. Срок реализации проекта – 2020-2024 годы, инвестор пока не найден.

Ранее сообщалось, что трамплин К-60 на Гребном канале запустят раньше срока. Объект уже имеет высокую степень готовности, предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - первый квартал 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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