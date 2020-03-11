На нижегородском Гребном канале планируется построить аквапарк
На гребном канале могут построить комплекс аттракционов и аквапарк. Об этом сообщается на официальном сайте Корпорации развития Нижегородской области. Также в состав проекта войдет горнолыжный комплекс.
Стоимость проекта оценивается в 2,8 миллиарда рублей, срок окупаемости, согласно концепции развития – 11-13 лет.
Все отдельные сооружения и строения должны образовать единый всесезонный спортивно-развлекательный комплекс. Инвестор, готовый вложить деньги в проект, пока не найден.
Напомним, стоимость «Волганариума» на Бору оценивают в 11 миллиардов рублей. Срок реализации проекта – 2020-2024 годы, инвестор пока не найден.
Ранее сообщалось, что трамплин К-60 на Гребном канале запустят раньше срока. Объект уже имеет высокую степень готовности, предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - первый квартал 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU