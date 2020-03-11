Бурнаковскую низину в Нижнем Новгороде могут включить в госреестр объектов накопленного вреда
Загрязненные участки Бурнаковской низины могут включить в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. С соответствующей инициативой выступило Минэкологии региона, заявка в Минприроды России уже отправлена.
Как сообщает источник, «Институт водных проблем Российской академии наук» обследовал эту территорию, взяты отборы вод с поверхностных грунтов, из прудов, грунтовых вод из скважин, а также пробы донных отложений. По результатам исследования специалисты установили наиболее загрязненные участки - в районе сбросного канала Сормовской ТЭЦ и бывшей нефтебазы. Очистить территорию эксперты предлагают с помощью растений, откачки плавающей пленки из грунтовых вод, а также выборочной выемкой особо грязного грунта.
По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, документы отправлены в Минприроды РФ. Если территория будет включена в реестр объектов накопленного вреда, то регион сможет рассчитывать на федеральное финансирование работ по рекультивации. «В основу проекта рекультивации лягут исследования, проведенные специалистами РАН», - добавил Денис Егоров.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на оперативном совещании поручил министерству экологии оперативно докладывать о ходе исследований данной территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU