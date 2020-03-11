Нижегородский Роспотребнадзор проводит «горячую линию»
С 11 по 25 марта 2020 года в Управлении Роспотребнадзора проводится горячая линия по защите прав потребителей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В этом году девиз Всемирного дня потребителей - «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»). В рамках подготовки к профессиональному празднику специалисты управления проведут уроки, лекции и семинары для школьников и студентов, по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора нижегородцы в круглосуточном режиме могут задать свои вопросы по Закону о защите прав потребителей, получить информационную и консультационную поддержку. В муниципалитетах специалисты также проведут приемы, помогут в оформлении претензий или составлении исков в суд.
Обратится в Единый консультационный центр можно по телефону 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно).
Адрес территориального управления Роспотребнадзора в своем городе можно на официальном сайте контролирующего ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU