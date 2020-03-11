Нижегородский Роспотребнадзор проводит «горячую линию»

11 Март 2020 2020-03-11T13:13:40+03:00

Это станет одним из мероприятий в рамках подготовки к Всемирному дню защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта

Изменить размер текста: A A

С 11 по 25 марта 2020 года в Управлении Роспотребнадзора проводится горячая линия по защите прав потребителей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В этом году девиз Всемирного дня потребителей - «Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»). В рамках подготовки к профессиональному празднику специалисты управления проведут уроки, лекции и семинары для школьников и студентов, по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора нижегородцы в круглосуточном режиме могут задать свои вопросы по Закону о защите прав потребителей, получить информационную и консультационную поддержку. В муниципалитетах специалисты также проведут приемы, помогут в оформлении претензий или составлении исков в суд.

Обратится в Единый консультационный центр можно по телефону 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно).

Адрес территориального управления Роспотребнадзора в своем городе можно на официальном сайте контролирующего ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU