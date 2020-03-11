2020-03-11T12:54:59+03:00
Общество

Парк «Швейцария» могут вернуть в Перечень озелененных территорий Нижнего Новгорода

Вопрос будет рассмотрен на заседании Городской думы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Администрация Нижнего Новгорода вышла с инициативой вернуть часть парка «швейцария» в Перечень озелененных территорий общего пользования. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации. Напомним, часть парка была исключена из ОТОП решением Думы в конце января 2020 года.

Как сообщает источник, первоначальная концепция развития парка предполагала возведение ряда сооружений и инфраструктурных объектов, под которые и предполагалось выделение части территории парка. После того, как разработанная концепция была отклонена и отправлена на доработку, появилась необходимость в изменении границ зеленых зон. Если администрация пересмотрит концепцию развития парка с учетом пожеланий экспертов и жителей областного центра, Дума сможет рассмотреть вопрос возвращения зеленых зон в Перечень.

Новый проект развития парка должен предусматривать максимальное сохранение зеленых насаждений, а кроме того, «Швейцария» будет выполнять и рекреационную функцию.

К слову, чуть более года назад подобная ситуация произошла и с Автозаводским парком. Участок, который предполагалось выделить под строительство аквапарка, решением Городской думы был возвращен в границы парка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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