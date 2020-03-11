2020-03-11T12:22:52+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Поправки в Конституцию обеспечивают незыблемость социальных гарантий»

Губернатор отметил важность изменений Основного закона страны для социального благополучия граждан
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области отметил важность изменений Основного закона страны для социального благополучия граждан

Поправки в Конституцию обеспечивают незыблемость социальных гарантий, отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя принятие Государственной думой поправок в Основной закон страны.

«Больше всего сейчас обсуждаются нормы, связанные с социальной политикой, индексацией пособий и пенсий. В Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин заложил основу для беспрецедентного расширения мер поддержки семей с детьми. Поправки в Конституцию позволят закрепить эти социальные завоевания, обеспечить их стабильность. Людям, которые планируют создание или расширение своей семьи, важно понимать, что сегодняшние меры не будут пересмотрены в будущем», - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, обеспечить стабильность социального развития поможет так называемое «обнуление сроков», возможность для Президента России Владимира Путина после принятия поправок принять участие в выборах. «Совокупность негативных внешних условий, обострение ситуации требуют от нас внутренней консолидации. Мы вместе должны определить, какие вещи для нас являются незыблемыми. Прежде всего, это принципы и ценности социального государства», - добавил глава региона.

«Для Нижегородской области большое значение имеет и статья о сохранении исторической памяти, защите исторической правды. Кроме того, лично для меня как руководителя рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» очень важно расширение экологической составляющей Основного закона страны. Сейчас у нас реализуется профильный национальный проект, но такая работа должна вестись непрерывно. Уверен, что поправки в Конституцию позволят усилить ее», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бурнаковскую низину в Нижнем Новгороде могут включить в госреестр объектов накопленного вреда
Нижегородский Роспотребнадзор проводит «горячую линию»
Парк «Швейцария» могут вернуть в Перечень озелененных территорий Нижнего Новгорода
Глеб Никитин: «Поправки в Конституцию обеспечивают незыблемость социальных гарантий»
Нижегородцы жалуются на работу общественного транспорта
Строительство «Волганариума» в Нижегородской области оценивается в 11 млрд рублей
Сегодня в Нижнем Новгороде будет по-весеннему тепло и солнечно
Меры противодействия коронавирусу обсудили на заседании штаба в Нижегородском кремле
Хозпостройку, часть которой упала на автомобили нижегородцев, хотят снести
Сергей Дмитриев: «Поддержка науки, закрепленная в Конституции России, - залог развития всех инноваций»
Владимир Гройсман: «Поправки в Конституцию об ответственном отношении к животным – революционный шаг»
Экологическое воспитание – задача государственной важности, которая должна быть закреплена конституционно», - Светлана Васильева
Более 850 млн рублей направит регион на поддержку нижегородских производителей молока
Около 180 км дорог Нижегородской области будут освещены до 2022 года
Жители Нижнего Новгорода и Дзержинска смогут пожаловаться на качество капремонта в МФЦ
Более 15% участников конкурса «Лидеры России. Политика» - женщины
В Нижнем Новгороде не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом
В Нижнем Новгороде обработка парков от клещей начнется в апреле
Житель Нижегородской области нанес таксисту более сорока ударов ножом
В Нижнем Новгороде изменен режим работы двух светофоров
В Нижегородской области из-за паводка подтопило пять мостов
Трое нижегородцев вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»