Глеб Никитин: «Поправки в Конституцию обеспечивают незыблемость социальных гарантий»

11 Март 2020 2020-03-11T12:22:52+03:00

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Губернатор Нижегородской области отметил важность изменений Основного закона страны для социального благополучия граждан

Поправки в Конституцию обеспечивают незыблемость социальных гарантий, отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя принятие Государственной думой поправок в Основной закон страны.

«Больше всего сейчас обсуждаются нормы, связанные с социальной политикой, индексацией пособий и пенсий. В Послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин заложил основу для беспрецедентного расширения мер поддержки семей с детьми. Поправки в Конституцию позволят закрепить эти социальные завоевания, обеспечить их стабильность. Людям, которые планируют создание или расширение своей семьи, важно понимать, что сегодняшние меры не будут пересмотрены в будущем», - отметил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, обеспечить стабильность социального развития поможет так называемое «обнуление сроков», возможность для Президента России Владимира Путина после принятия поправок принять участие в выборах. «Совокупность негативных внешних условий, обострение ситуации требуют от нас внутренней консолидации. Мы вместе должны определить, какие вещи для нас являются незыблемыми. Прежде всего, это принципы и ценности социального государства», - добавил глава региона.

«Для Нижегородской области большое значение имеет и статья о сохранении исторической памяти, защите исторической правды. Кроме того, лично для меня как руководителя рабочей группы Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы» очень важно расширение экологической составляющей Основного закона страны. Сейчас у нас реализуется профильный национальный проект, но такая работа должна вестись непрерывно. Уверен, что поправки в Конституцию позволят усилить ее», - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU