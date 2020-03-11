Нижегородцы жалуются на работу общественного транспорта

11 Март 2020 2020-03-11T10:40:05+03:00

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Более 800 жителей Нижегородской области высказали свое мнение о работе общественного транспорта на территории своих муниципальных образований. 233 опрошенных — жители Нижнего Новгорода, 198 — Выксы, 85 респондентов проживают на территории Балазнинского района, 88 — дзержинцы. Об этом сообщается на официальной странице ОНФ в соцсети.

Как показали результаты опроса, большинство нижегородцев не имеют претензий к работе транспорта в дневное время. А вот после девяти часов вечера, отмечают респонденты, общественный транспорт «исчезает». На втором месте в списке «отрицательных отзывов» - техническое состояние транспорта, и чистота в салонах. По словам пользователей соцсетей, «чехлы на сиденьях не моют никогда». Помимо этого, жители областного центра выражали недовольство отменой четырех коммерческих маршрутов, а пассажиры из других городов - отсутствие остановочных комплексов там, где они необходимы.

В антилидеры выбился маршрут № 324 из поселка Гидроторф в Нижний Новгород. К нему предъявили все возможные претензии, начиная от графика и заканчивая чистотой в салонах автобусов.

Региональное отделение ОНФ планирует провести круглый стол по вопросам работы общественного транспорта в Нижегородской области. На мероприятии будет сформирован пакет предложений к администрациям муниципалитетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU