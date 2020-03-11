Строительство «Волганариума» в Нижегородской области оценивается в 11 млрд рублей

11 Март 2020 2020-03-11T10:15:29+03:00

Ежегодно комплекс будут посещать не менее миллиона человек

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Строительство научно-образовательного, культурно-просветительского центра «Волганариум» в городе Бор Нижегородской области эксперты оценивают в 11 миллиардов рублей. Соответствующая информация размещена в инвестиционном каталоге Корпорации развития Нижегородской области.

Напомним, «Волганариум» - это самый большой пресноводный аквариум в мире объемом 10 тысяч кубометров, несколько лабораторий общей площадью 8 тысяч квадратных метров, музей экологии и парк площадью 10 тысяч «квадратов». Кроме развлекательной, комплекс будет выполнять и научную задачу, в частности, здесь планируется разрабатывать технологии очистки вод, сохранения экологического биоразнообразия на глобальном, общемировом уровне. Кроме того, «Волганариум» - это еще и туристический объект.

Планируется, что ежегодно развлекательный центр будет посещать не менее миллиона человек, годовой доход составит 982 миллиона рублей.

Срок реализации проекта – 2020-2024 годы, инвестор пока не найден. Ранее сообщалось, что разработка «Волганариума» ведется в сотрудничестве с «Приморским океанариумом», у которого уже имеется опыт строительства, функционирования и развития подобных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU