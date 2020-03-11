2020-03-11T08:59:04+03:00
Общество

Сегодня в Нижнем Новгороде будет по-весеннему тепло и солнечно

Осадки вероятны только к вечеру
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 4 градуса, погода облачная с прояснениями, без осадков. В течение дня значительно потеплеет, к вечеру – до +10 градусов, к 21.00 синоптики прогнозируют снижение температуры до +5.

Ветер южный и юго-восточный, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Возможны порывы до 8-9 метров в секунду!

В течение всего дня в Нижнем Новгороде будет «гостить» солнце, ожидается теплая, малооблачная погода без осадков. Небольшой дождь, по прогнозам синоптиков, возможен вечером.

Атмосферное давление в течение дня значительно понизится – с 750 до 740 миллиметров ртутного столба. Влажность – 58-87%.

По прогнозам синоптиков, ночью температура упадет до +3…+6 градусов, начнется дождь. Теплая и дождливая погода сохранится в течение всего завтрашнего дня и пятницы. Кроме того, в пятницу синоптики прогнозируют очень сильный ветер - с порывами до 25 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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