Сегодня в Нижнем Новгороде будет по-весеннему тепло и солнечно
По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 4 градуса, погода облачная с прояснениями, без осадков. В течение дня значительно потеплеет, к вечеру – до +10 градусов, к 21.00 синоптики прогнозируют снижение температуры до +5.
Ветер южный и юго-восточный, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Возможны порывы до 8-9 метров в секунду!
В течение всего дня в Нижнем Новгороде будет «гостить» солнце, ожидается теплая, малооблачная погода без осадков. Небольшой дождь, по прогнозам синоптиков, возможен вечером.
Атмосферное давление в течение дня значительно понизится – с 750 до 740 миллиметров ртутного столба. Влажность – 58-87%.
По прогнозам синоптиков, ночью температура упадет до +3…+6 градусов, начнется дождь. Теплая и дождливая погода сохранится в течение всего завтрашнего дня и пятницы. Кроме того, в пятницу синоптики прогнозируют очень сильный ветер - с порывами до 25 метров в секунду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU