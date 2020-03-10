2020-03-10T22:36:39+03:00
Общество

Меры противодействия коронавирусу обсудили на заседании штаба в Нижегородском кремле

Минздрав и Роспотребнадзор разработали рекомендации, чтобы обезопасить граждан от коронавируса
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Меры противодействия коронавирусной инфекции обсудили на внеочередном заседании межведомственного штаба в Нижегородском кремле. Несмотря на отсутствие данных о новых случаях заражения COVID-19 в регионе, не время расслабляться, заявил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Несмотря на то, что в мире происходит снижение летальных исходов от коронавирусной инфекции, есть страны, которые пока еще идут в противовес этой тенденции, например, Италия. А так как миграционные процессы никто не отменял, мы должны держать руку на пульсе. Поэтому сегодня было принято решение провести внеочередной штаб и обсудить вопросы максимально эффективного взаимодействия всех ведомств, чтобы не допустить распространения опасной инфекции на территории региона»,- подчеркнул замгубернатора.

Он также сообщил о необходимости скорректировать организацию учебного процесса, проведение любых других мероприятий, усилить транспортный и миграционный контроль.

Давид Мелик-Гусейнов обратил внимание нижегородцев на важность ответственного отношения к собственному здоровью и благополучию окружающих.

Специалистами регионального минздрава ведется круглосуточная работа. В любое время граждане могут обратиться за необходимой информацией по телефону: 250-94-03.

Напомним, межведомственный штаб заработал в Нижегородской области с конца января. В него входят представители Роспотребнадзора, министерств здравоохранения, спорта, культуры и образования, МЧС, и прочих ведомств. Штаб ежедневно отслеживает заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меры противодействия коронавирусу обсудили на заседании штаба в Нижегородском кремле
Хозпостройку, часть которой упала на автомобили нижегородцев, хотят снести
Сергей Дмитриев: «Поддержка науки, закрепленная в Конституции России, - залог развития всех инноваций»
Владимир Гройсман: «Поправки в Конституцию об ответственном отношении к животным – революционный шаг»
Экологическое воспитание – задача государственной важности, которая должна быть закреплена конституционно», - Светлана Васильева
Более 850 млн рублей направит регион на поддержку нижегородских производителей молока
Около 180 км дорог Нижегородской области будут освещены до 2022 года
Жители Нижнего Новгорода и Дзержинска смогут пожаловаться на качество капремонта в МФЦ
Более 15% участников конкурса «Лидеры России. Политика» - женщины
В Нижнем Новгороде не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом
В Нижнем Новгороде обработка парков от клещей начнется в апреле
Житель Нижегородской области нанес таксисту более сорока ударов ножом
В Нижнем Новгороде изменен режим работы двух светофоров
В Нижегородской области из-за паводка подтопило пять мостов
Трое нижегородцев вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»