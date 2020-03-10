Меры противодействия коронавирусу обсудили на заседании штаба в Нижегородском кремле

10 Март 2020 2020-03-10T22:36:39+03:00

Минздрав и Роспотребнадзор разработали рекомендации, чтобы обезопасить граждан от коронавируса

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Меры противодействия коронавирусной инфекции обсудили на внеочередном заседании межведомственного штаба в Нижегородском кремле. Несмотря на отсутствие данных о новых случаях заражения COVID-19 в регионе, не время расслабляться, заявил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Несмотря на то, что в мире происходит снижение летальных исходов от коронавирусной инфекции, есть страны, которые пока еще идут в противовес этой тенденции, например, Италия. А так как миграционные процессы никто не отменял, мы должны держать руку на пульсе. Поэтому сегодня было принято решение провести внеочередной штаб и обсудить вопросы максимально эффективного взаимодействия всех ведомств, чтобы не допустить распространения опасной инфекции на территории региона»,- подчеркнул замгубернатора.

Он также сообщил о необходимости скорректировать организацию учебного процесса, проведение любых других мероприятий, усилить транспортный и миграционный контроль.

Давид Мелик-Гусейнов обратил внимание нижегородцев на важность ответственного отношения к собственному здоровью и благополучию окружающих.

Специалистами регионального минздрава ведется круглосуточная работа. В любое время граждане могут обратиться за необходимой информацией по телефону: 250-94-03.

Напомним, межведомственный штаб заработал в Нижегородской области с конца января. В него входят представители Роспотребнадзора, министерств здравоохранения, спорта, культуры и образования, МЧС, и прочих ведомств. Штаб ежедневно отслеживает заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU