2020-03-10T21:38:15+03:00
Общество

Хозпостройку, часть которой упала на автомобили нижегородцев, хотят снести

В настоящее время место обрушения огорожено
Елена КАРАЛ
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Хозпостройку, часть которой упала на автомобили нижегородцев, хотят снести. Фото предоставлено "Комсомолке"Хозпостройку, часть которой упала на автомобили нижегородцев, хотят снести. Фото предоставлено "Комсомолке"
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Хозпостройку, часть которой упала на автомобили нижегородцев, могут снести. Сейчас место обрушения огорожено, сообщили в администрации Канавинского района. Администрация уже направила запрос в Росреестр, чтобы выяснить, в чьей собственности находится здание. После определения владельца объекта, будет решаться вопрос о его сносе.

- Владельцы пострадавших машин могут написать заявление в полицию о порче имущества. Для этого необходимо обратиться к участковому. Адрес для обращений: УПП № 13 ул. Коммунистическая, д. 24, тел. 246-36-08. Для получения компенсации придется обратиться в суд с исковым требованием о возмещении материального ущерба, - сообщили в районной администрации.

Напомним, утром 10 марта стена каменной хозпостройки, где находятся сараи, рухнула на личные автомобили нижегородцев, проживающих в доме №3 на улице Канавинской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Хозпостройку, часть которой упала на автомобили нижегородцев, хотят снести
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