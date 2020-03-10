2020-03-10T18:26:56+03:00
Общество

Сергей Дмитриев: «Поддержка науки, закрепленная в Конституции России, - залог развития всех инноваций»

Ректор ННГУ отмечает, что изменения в Конституцию были необходимы
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Закрепление обязательства в части поддержки науки в Конституции России сегодня является залогом развития практически всех инноваций», - заявил ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, комментируя поправки в основной закон, которые приняла Государственная Дума Российской Федерации во втором чтении.

«Поддержка науки необходима всегда: от этого зависит уровень развития государства», - подчеркнул Сергей Дмитриев. - «И поправки в Конституцию, касающиеся предложений о научно-техническом развитии, гарантируют технологический прогресс, стремление нашей страны к обновлениям».

«Что касается безопасности государства, защиты персональных данных, - все это уже сегодня определяется цифровыми технологиями, о которых у нас говорят. Это и глобальная, и экономическая защищенность государства. И мы, представители научной среды, поддерживаем такие перемены», - сказал Сергей Дмитриев.

Он отметил, что изменения Конституции РФ были необходимы. «Время для этого настало», - резюмировал ректор НГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Дмитриев: «Поддержка науки, закрепленная в Конституции России, - залог развития всех инноваций»
Владимир Гройсман: «Поправки в Конституцию об ответственном отношении к животным – революционный шаг»
Экологическое воспитание – задача государственной важности, которая должна быть закреплена конституционно», - Светлана Васильева
Более 850 млн рублей направит регион на поддержку нижегородских производителей молока
Около 180 км дорог Нижегородской области будут освещены до 2022 года
Жители Нижнего Новгорода и Дзержинска смогут пожаловаться на качество капремонта в МФЦ
Более 15% участников конкурса «Лидеры России. Политика» - женщины
В Нижнем Новгороде не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом
В Нижнем Новгороде обработка парков от клещей начнется в апреле
Житель Нижегородской области нанес таксисту более сорока ударов ножом
В Нижнем Новгороде изменен режим работы двух светофоров
В Нижегородской области из-за паводка подтопило пять мостов
Трое нижегородцев вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»