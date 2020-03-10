Сергей Дмитриев: «Поддержка науки, закрепленная в Конституции России, - залог развития всех инноваций»
«Закрепление обязательства в части поддержки науки в Конституции России сегодня является залогом развития практически всех инноваций», - заявил ректор Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, комментируя поправки в основной закон, которые приняла Государственная Дума Российской Федерации во втором чтении.
«Поддержка науки необходима всегда: от этого зависит уровень развития государства», - подчеркнул Сергей Дмитриев. - «И поправки в Конституцию, касающиеся предложений о научно-техническом развитии, гарантируют технологический прогресс, стремление нашей страны к обновлениям».
«Что касается безопасности государства, защиты персональных данных, - все это уже сегодня определяется цифровыми технологиями, о которых у нас говорят. Это и глобальная, и экономическая защищенность государства. И мы, представители научной среды, поддерживаем такие перемены», - сказал Сергей Дмитриев.
Он отметил, что изменения Конституции РФ были необходимы. «Время для этого настало», - резюмировал ректор НГТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU