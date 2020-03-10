2020-03-10T18:25:19+03:00
Общество

Владимир Гройсман: «Поправки в Конституцию об ответственном отношении к животным – революционный шаг»

Известный зоозащитник прокомментировал поправки в Конституцию РФ
Елена ЛАЗАРЕВА
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«Формирование в обществе ответственного отношения к животным, закрепленное в Конституции, - это революционный шаг, просто фантастика, о которой совсем недавно мы не могли даже мечтать», - рассказал директор благотворительного фонда «Сострадание-НН», руководитель компании «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман, комментируя поправки к основному закону, принятые сегодня Государственной Думой РФ во втором чтении.

«Россия стала второй страной в мире, после Германии, закрепившей права животных в Конституции. И нынешнее решение власти подтверждает: мы в этом направлении движемся быстрыми темпами, относимся к актуальной теме серьезно, мыслим глобально. В Нижегородской области закон о гуманном обращении с животными работает с 2013 года, у нашего региона сейчас перенимают опыт другие субъекты Федерации", - сказал благотворитель и зоозащитник.

Владимир Гройсман напомнил, что на федеральном уровне закон №498 «Об ответственном обращении с животными» был принят в конце 2018-го и вступил в действие в 2020-м.

«Включение этих норм в Конституцию – логичный шаг, который позволит культивировать в нашем обществе гуманное отношение к животным», - продолжил Владимир Гройсман. – «Каждый должен понимать: животное имеет свои права, оно чувствует боль, испытывает эмоции. Изменение законодательной базы в России позволит формировать правильное отношение к животным, в том числе у детей, молодежи».

ИСТОЧНИК KP.RU

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