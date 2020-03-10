2020-03-10T18:24:11+03:00
Общество

Экологическое воспитание – задача государственной важности, которая должна быть закреплена конституционно», - Светлана Васильева

Необходимо воспитывать в детях гуманное отношение к животным, считает эколог
Елена ЛАЗАРЕВА
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Светлана Васильева, директор благотворительного экологического фонда "Цивилизация", журналист-эколог, член Общественной палаты Нижегородской области, прокомментировала поправки в Конституцию РФ по направлениям «Экология» и «Защита природы»:

«Самое главное, что должно остаться в Конституции Российской Федерации, - это доступность актуальной экологической информации. В этом разрезе во многих регионах уже развивается экологический мониторинг, создаются и модернизируются посты наблюдений за состоянием воздуха и воды. Это основное право человека, касающееся таких знаний, которые подчас жизненно важны людям, проживающим в городах с экологически неблагоприятными условиями.

В статье 42 Конституции закреплено это право, но оно должно быть конкретизировано, как и те нормы, что прописаны в 58 статье основного закона, которая закрепляет еще и обязанность каждого гражданина «сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам». На деле это, увы, совсем не так.

Что касается дополнений в ст. 114, в Конституции будут закреплены обязательства Правительства РФ предпринимать все необходимые меры для защиты негативного воздействия на экологию. Это значит, что теперь все действия против природы будут трактоваться как антиконституционные. Я бы также обязательно прописала в Конституции ответственность граждан за нанесенный их действиями ущерб природной среде и обязанность ликвидировать последствия. Хотя это уже из области уголовного права…

И еще одно крайне важное дополнение – воспитание у наших граждан экологической культуры, причем с самого раннего возраста. Это задача государственной важности. В частности, необходимо воспитывать в детях гуманное отношение к животным, ответственность «за тех, кого приручили».

Сохранение чистой среды для наших потомков – один из главных приоритетов в рамках нацпроекта «Экология». И очень здорово, если теперь эта задача будет также закреплена в Конституции России. Считаю, что это очень актуально и своевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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