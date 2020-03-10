Более 850 млн рублей направит регион на поддержку нижегородских производителей молока
Более 850 миллионов рублей субсидий планируется направить сельхозтоваропроизводителям Нижегородской области на поддержку производства молока в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Порядка 600 миллионов рублей выделяет областной бюджет, еще 250 миллионов поступит из федерального бюджета.
«Меры господдержки направлены на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. С начала года сельхозтоваропроизводители области произвели 94 тысячи тонн молока, что на 6,5 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Важно сохранить положительную динамику», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
На данный момент нижегородские молокопроизводители не могут обеспечить нижегородцев продукцией собственного производства на все 100%. «Ставим задачу увеличить этот показатель с 76 до 100%, - подчеркнул Глеб Никитин. – Для этого необходимо строить новые комплексы и совершенствовать производственный процесс в уже существующих».
Напомним, что в 2020 году господдержка сельского хозяйства увеличена по сравнению с 2019 годом - на развитие предприятий АПК планируется направить 4,2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU