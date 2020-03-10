Около 180 км дорог Нижегородской области будут освещены до 2022 года

10 Март 2020 2020-03-10T16:48:41+03:00

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Программу по устройству линий наружного освещения до 2022 года утвердили в министерстве транспорта и автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Напомним, подготовить соответствующий документ поручил глава региона Глеб Никитин.

По словам губернатора, недостаточная освещенность нижегородских дорог – это один из факторов, способствующих дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому необходимо установить уличные фонари везде, где в этом есть необходимость, но в первую очередь – на дорогах с интенсивным движением и в населенных пунктах. «Именно поэтому я поручил разработать полноценную программу по строительству линий наружного освещения», - подчеркнул Глеб Никитин.

Всего в программу 2020-2022 годов включено 89 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Общая протяженность всех участков автодорог, которые нуждаются в установке наружного освещения - 176,8 км. Большая часть приходится на Дзержинск (обход Нижнего Новгорода) и Кстово (дорогая Кстово - Дальнее Константиново). Кроме того, масштабные работы планируются в Арзамасском районе (село Кирилловка), Балахнинском (поселок Большое Козино) и Володарском (дорога до Володарска от трассы М-7) районах.

По информации директора ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Сергея Сербы, на основных магистралях опорная сеть будет состоять из металлических столбов со светодиодными фонарями. Строительство начнется после заключения госконтрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU