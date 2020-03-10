Жители Нижнего Новгорода и Дзержинска смогут пожаловаться на качество капремонта в МФЦ

10 Март 2020 2020-03-10T16:35:13+03:00

Сейчас в МФЦ можно заявить о возврате денег или претензии по качеству ремонтных работ

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Обращаться по вопросам капитального ремонта своих домов нижегородцы и жители Дзержинска теперь смогут в многофункциональные центры. Соглашение об организации услуг, связанных с рассмотрением обращений граждан подписали Фонд капремонта Нижегородской области и МФЦ двух городов. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Чтобы получить ответы на свои вопросы, теперь достаточно прийти в МФЦ по месту жительства. Руководители районных отделений прошли необходимые обучающие тренинги, чтобы избежать сложностей при приеме заявлений и документов.

По мнению депутата Владислава Сивого, входящего в комитет по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК, решение вопросов через МФЦ сэкономит гражданам время.

- Мы все, так или иначе, привязаны к пятидневному графику работы, но согласитесь, вряд ли кому хочется в субботу тратить время на решение вопросов по коммунальным услугам, в то время как можно отдохнуть с семьей или друзьями. А отделения многофункциональных центров в Нижнем Новгороде и Дзержинске работают до 8 вечера в будние дни, поэтому после работы обратиться в МФЦ рядом с домом гораздо комфортнее, - отметил депутат.

Сейчас с сотрудниками МФЦ можно обсудить обязанности уплаты взносов на капремонт. В центрах также принимаются заявления на возврат денег, уплаченных по ошибке или претензии по качеству капремонта.

По мнению Владислава Сивого, благодаря приему информации через МФЦ, о случаях недобросовестно выполненной подрядчиками работе в многоквартирных домах, станет известно больше.

ИСТОЧНИК KP.RU