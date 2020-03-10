2020-03-10T16:35:13+03:00
Общество

Жители Нижнего Новгорода и Дзержинска смогут пожаловаться на качество капремонта в МФЦ

Сейчас в МФЦ можно заявить о возврате денег или претензии по качеству ремонтных работ
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Жители Нижнего Новгорода и Дзержинска смогут пожаловаться на качество капремонта в МФЦЖители Нижнего Новгорода и Дзержинска смогут пожаловаться на качество капремонта в МФЦФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Обращаться по вопросам капитального ремонта своих домов нижегородцы и жители Дзержинска теперь смогут в многофункциональные центры. Соглашение об организации услуг, связанных с рассмотрением обращений граждан подписали Фонд капремонта Нижегородской области и МФЦ двух городов. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Чтобы получить ответы на свои вопросы, теперь достаточно прийти в МФЦ по месту жительства. Руководители районных отделений прошли необходимые обучающие тренинги, чтобы избежать сложностей при приеме заявлений и документов.

По мнению депутата Владислава Сивого, входящего в комитет по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК, решение вопросов через МФЦ сэкономит гражданам время.

- Мы все, так или иначе, привязаны к пятидневному графику работы, но согласитесь, вряд ли кому хочется в субботу тратить время на решение вопросов по коммунальным услугам, в то время как можно отдохнуть с семьей или друзьями. А отделения многофункциональных центров в Нижнем Новгороде и Дзержинске работают до 8 вечера в будние дни, поэтому после работы обратиться в МФЦ рядом с домом гораздо комфортнее, - отметил депутат.

Сейчас с сотрудниками МФЦ можно обсудить обязанности уплаты взносов на капремонт. В центрах также принимаются заявления на возврат денег, уплаченных по ошибке или претензии по качеству капремонта.

По мнению Владислава Сивого, благодаря приему информации через МФЦ, о случаях недобросовестно выполненной подрядчиками работе в многоквартирных домах, станет известно больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Дмитриев: «Поддержка науки, закрепленная в Конституции России, - залог развития всех инноваций»
Владимир Гройсман: «Поправки в Конституцию об ответственном отношении к животным – революционный шаг»
Экологическое воспитание – задача государственной важности, которая должна быть закреплена конституционно», - Светлана Васильева
Более 850 млн рублей направит регион на поддержку нижегородских производителей молока
Около 180 км дорог Нижегородской области будут освещены до 2022 года
Жители Нижнего Новгорода и Дзержинска смогут пожаловаться на качество капремонта в МФЦ
Более 15% участников конкурса «Лидеры России. Политика» - женщины
В Нижнем Новгороде не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом
В Нижнем Новгороде обработка парков от клещей начнется в апреле
Житель Нижегородской области нанес таксисту более сорока ударов ножом
В Нижнем Новгороде изменен режим работы двух светофоров
В Нижегородской области из-за паводка подтопило пять мостов
Трое нижегородцев вышли в финал конкурса «Мастера гостеприимства»