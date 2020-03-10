Более 15% участников конкурса «Лидеры России. Политика» - женщины

10 Март 2020 2020-03-10T16:15:05+03:00

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Больше всего участниц – от Центрального округа, Приволжский федеральный округ занимает второе место по этому показателю. Примечательно, что при регистрации конкурсанты указывали тот округ, в котором, по их мнению, они могут рассчитывать на максимальную поддержку или принести наибольшую пользу.

Наиболее активно в конкурсе участвуют прекрасные представительницы человечества в возрасте от 30 до 40 лет – их почти 50%. Также почти половина конкурсанток являются магистрами или специалистами, 16,7% женщин имеют по два высших образования, 5% являются кандидатами наук, а 0,6% — докторами наук. Более 40% – руководители среднего звена или топ-менеджеры компаний.

Одна из наставниц конкурса, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ирина Яровая напомнила, что «в современном мире женщина и мужчина в равной степени могут быть высокопрофессиональны, творчески успешны и конкурентоспособны». Поэтому у женщин есть все возможности для участия в создании будущего России.

«Современная политика России — о людях и для людей, о великом историческом наследии и процветании России, о достижениях прошлого и науке будущего, о защите семьи и воспитании детей», - подчеркнула Ирина Яровая и добавила, что участие женщины – созидательницы и хранительницы домашнего очага – в принятии политических решений обеспечивает гармонию и привносит важные качества в процесс принятия решений.

Напомним, конкурс проводится на платформе АНО «Россия — страна возможностей». Заявки принимаются до 18.00 16 марта.

Регистрация и подробная информация о проекте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU