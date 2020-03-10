2020-03-10T15:52:02+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

Состояние заболевшей нижегородки не вызывает опасений у медиков
Елена ЛАЗАРЕВА
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Новых случаев заболевания коронавирусом в Нижегородской области не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По словам главы региона, на данный момент инфекционное заболевание по-прежнему зафиксировано только у одной нижегородки, вернувшейся из Милана. Пациентка находится под наблюдением врачей, у которых ее состояние не вызывает опасений.

«Никаких проявлений острой инфекционной вирусной инфекции у молодой женщины нет, температура нормальная», - подчеркнул Глеб Никитин и добавил, что нижегородка обеспечена всеми необходимыми лекарствами.

Все, с кем общалась молодая женщина после возвращения из Италии, находятся под врачебным наблюдением. Также в постоянном режиме проводятся обследования прибывших из-за рубежа и почувствоваших недомогание.

Напомним, 8 марта 2020 года Глеб Никитин посетил нижегородскую инфекционную больницу №2, где проходит лечение пациентка с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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