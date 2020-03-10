В Нижнем Новгороде обработка парков от клещей начнется в апреле
В скверах, бульварах, парках культуры и отдыха, городских лесах Нижнего Новгорода в середине апреля начнется акарицидная (противоклещевая) обработка. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
В первую очередь противоклещевая обработка будет проведена в местах массового пребывания жителей. Общая площадь всех зеленых зон на территории районов Нижнего Новгорода составит более 940 гектаров.
Как сообщает источник, в Ленинском районе уже заключен муниципальный контракт на обработку, в Советском районе и Канавино контракты находятся в стадии подготовки. По заявкам Автозаводского, Московского, Нижегородского, Сормовского районов сформирована общая заявка и направлена на рассмотрение в Городскую думу Нижнего Новгорода. На обработку этих районов от клещей дополнительно необходимо выделить 668 тысяч рублей.
Также противоклещевая обработка будет проводиться на территориях муниципальных кладбищ и городских лесов. Работа по уничтожению клещей будет продолжаться до июня в зависимости от эффективности первичной обработки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU