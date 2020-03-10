2020-03-10T15:19:46+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде обработка парков от клещей начнется в апреле

В этом году из-за аномально теплой зимы насекомые активизировались раньше, чем обычно
Елена ЛАЗАРЕВА
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Обработку проведут в парках, скверах. городских лесах. Фото: управление по связям со СМИ городской администрацииОбработку проведут в парках, скверах. городских лесах. Фото: управление по связям со СМИ городской администрации
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В скверах, бульварах, парках культуры и отдыха, городских лесах Нижнего Новгорода в середине апреля начнется акарицидная (противоклещевая) обработка. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

В первую очередь противоклещевая обработка будет проведена в местах массового пребывания жителей. Общая площадь всех зеленых зон на территории районов Нижнего Новгорода составит более 940 гектаров.

Как сообщает источник, в Ленинском районе уже заключен муниципальный контракт на обработку, в Советском районе и Канавино контракты находятся в стадии подготовки. По заявкам Автозаводского, Московского, Нижегородского, Сормовского районов сформирована общая заявка и направлена на рассмотрение в Городскую думу Нижнего Новгорода. На обработку этих районов от клещей дополнительно необходимо выделить 668 тысяч рублей.

Также противоклещевая обработка будет проводиться на территориях муниципальных кладбищ и городских лесов. Работа по уничтожению клещей будет продолжаться до июня в зависимости от эффективности первичной обработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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