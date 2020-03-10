2020-03-10T14:51:07+03:00
Общество

Житель Нижегородской области нанес таксисту более сорока ударов ножом

За убийство суд приговорил его к 12 годам колонии
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следователи Шахунского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Нижегородской области передали в суд дело об убийстве таксиста. 19-летний молодой человек был осужден по трем статьям Уголовного кодекса - ст. 105 (убийство), ст. 166 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ст. 158 (тайное хищение чужого имущества). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило обстоятельства трагедии, случившейся в Шахунье в конце января прошлого года. Вечером 24 января 19-летний молодой человек сел в такси на проспекте Кораблестроителей в Нижнем Новгороде, договорившись с водителем о стоимости поездки до Шахуньи. Но в Шахунью не поехал, попросив водителя довести до одной из деревень Шахунского района.

Приехав на место, таксист и пассажир поспорили из-за стоимости проезда, ссора переросла в поножовщину – пассажир нанес таксисту 41 удар ножом. 52-летний водитель умер от кровопотери на месте трагедии.

Затем молодой человек вывез тело, выбросил в кювет около деревни Высоковка и прикопал снегом. Машину бросил у другого села, забрав имеющиеся в салоне деньги.

Молодой человек вину не признал и в совершенном преступлении не раскаялся. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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